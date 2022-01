Sumqayıtda paltar mağazasına gələn şəxs orada olan satıcılara hücum edərək onlara xəsarət yetirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən ilin 21 dekabrında baş verən hadisə təhlükəsizlik kamerasına düşüb.

Məlumata görə, həmin şəxs barəsində axtarış gedir.

Hadisənin nə üstündə baş verdiyi məlum deyil.

