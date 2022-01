Avstraliya hökuməti yerli əhali olan aborigenilərin bayrağının dövlət tərəfindən alındığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bayrağın bütün hüquqlarının alınması üçün 14 milyon dollar ödənilib. Bununla da, bayrağın hüquqları xalqa məxsus olub və bütün mübahisəli məsələlər həllini tapıb.

Bundan sonra bayraqdan icazəsiz olaraq geyimlər və ticarət məhsullarının üzərində istifadə ediləcək.

