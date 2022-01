Əməkdar artist Nurlan Növrəsli ikinci dəfə ailə həyatı qurmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müğənni “Özəl” proqramında deyib. O, boşandığını da ilk dəfə açıqlayıb:

“Yeni toy gözlənilir. O ailəlik həyatı baş tutmadı, mən ayrıldım. Bu, normaldır, gizlətmək lazım deyil. Müəyyən məqamlar buna səbəb oldu. İkinci dəfə toy olacaq”.

Qeyd edək ki, N.Növrəsli 2018-ci ilin dekabrında Nevin adlı xanımla ailə həyatı qurmuşdu.

