“Lənətlənmiş” məzarı açdılar, heyrətə gəldilər: “Belə hadisə ola bilməz” / FOTOLAR

Misirdə 1826-cı ildə aşkar edilərək Polşaya gətirilən mumiya barədə uzun aradan sonra araşdırmalar başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzun illər qapalı qalan mumiya açılıb. Elm adamları gördüklərinə inanmayıb. Elm adamları qadının qarnında döl aşkar ediblər. Dölün 2000 ildir ananın qarnında formasını saxlaması elm adamlarını heyrətə gətirib. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, döl duz vasitəsilə günümüzə qədər gəlib çatıb. Məlumata görə, döl 28 həftəlik olub. Bildirilir ki, mumiyalama zamanı dölün olduğu yer duzla doldurub.

Qeyd edək ki, yerli sakinlər arasında qadının məzarının lənətləndiyi barədə rəvayətlər var.

