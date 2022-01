Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan koronavirusa yoluxub.

Metbuat. az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Baş nazir xəstəliyi simptomsuz keçirir. O, özünü təcrid edib və fəaliyyətini distant formada davam etdirəcək.

Qeyd edək ki, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan artıq ikinci dəfədir koronavirusa yoluxub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.