"Beşiktaş" Musa Qurbanlı üçün ilk addımı atıb

Türkiyənin "Beşiktaş" klubunun baş məşqçisi Önder Karaveli "Qarabağ"ın futbolçusu Musa Qurbanlı ilə görüşüb.

Metbuat.az "Fotospor"a istinadən xəbər verir ki, görüş "Qarabağ"ın Türkiyənin Antalya bölgəsindəki toplanışı zamanı baş tutub.

Belə ki, fevralın 24-də UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin Fransa "Marsel"i ilə cavab görüşündə Musa Qurbanlı izləniləcək və rəhbərliyə hesabat təqdim edəcək.

Qeyd edək ki, Önder Karaveli 2020-ci ilin yanvarından 2021-ci ilin iyununadək "Qarabağ" klubunun akademiyasının koordinatoru Tacettin Doğanın köməkçisi olub. ur.

