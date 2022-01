Mnatsakan Safaryan Ermənistanın xarici işlər nazirinin müavini təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan müvafiq sərəncam imzalayıb.



Qeyd edək ki, M.Safaryan Ermənistan XİN-in Şərqi Asiya və Sakit okean ölkələri ilə əlaqə üzrə şöbəsinin müdiridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.