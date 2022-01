Bakıda küçənin ortasında ananın körpə uşağına küçədə əziyyət verməsi görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə, narkotik aludəçisi olan qadın körpə uşağı küçədə sürüyür. Ətrafdakı insanlar buna reaksiya bildirsələr də, o, heç kimə məhəl qoymur:

Gülər Seymurqızı

