"Beşiktaş"ın sabiq rəsmisi güllələnərək öldürülüb - FOTO / VİDEO

Türkiyənin "Beşiktaş" klubunun İdarə Heyətinin sabiq üzvü Şafak Mahmutyazıcıoğlu qətlə yetirilib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 43 yaşlı funksioner İstanbulda silahlı şəxslərin hücumuna məruz qalıb. Saat 00:30-da Mahmutyazıcıoğlu və sürücüsü qəfildən güllə yağışına məruz qalıb. Ümumilikdə, 7 atəş səsinin eşidildiyi, Mahmutyazıcıoğlu bədəninə isə 4 güllə dəydiyi qeyd edilib. Sürücüsü xəstəxanaya yerləşdirilsə də, Şafak Mahmutyazıcıoğlu hadisə yerində vəfat edib.

Hadisəni törədənlər isə olay yerindən qaçıb.

Hazırda araşdırmalar aparılır.

