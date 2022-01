Azərbaycan kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyunu bu gün baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən ilk matçda "Qarabağ" "Keşlə" ilə qarşılacaq.

Görüş saat 17:30 olacaq.

