Azərbaycanda bu avtomobillərin qiyməti UCUZLAŞDI

Azərbaycanda işlənməmiş hibrid avtomobillərinin qiymətlərində 10 faizə yaxın azalma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzindən (CESD) bildirilib.

Mərkəzin apardığı monitorinqlərə əsasən, yanvarın ayının ilk 20 günündə bir sıra sektorlarda qiymət artımları davam edib. Belə ki, avtomobil bazarında ili nisbətən köhnə olan avtomobillərin qiyməti 8 faizə yaxın bahalaşıb. Bunlar daha çox istehsal ili 7 ildən çox olan, amma 12 ildən az olan avtombillərə aiddir.

İşlənməmiş avtomobillərin qiymətində artım qeydə alınmayıb. İşlənməmiş hibrid avtomobillərinin qiymətlərində isə 10 faizə yaxın azalma qeydə alınıb. Hələlik avtomobil bazarında tələb çox olmaması səbəbindən durğunluq müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.