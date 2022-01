"2021-ci il ərzində sənaye zonalarında 2,4 mlrd. manat dəyərində məhsul istehsal edilib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov deyib. Onun sözlərinə görə, bu rəqəm əvvəlki illə müqayisədə 88,3% çoxdur.

"Sənaye zonaları iqtisadiyyatın diversifikasiyasında, xüsusilə qeyrineft sənayesinin inkişafında mühüm rol oynayır. Ötən il sənaye zonalarının qeyri-neft sənaye istehsalında payı 15,5%-ə yüksəlib, qeyri-neft sənaye istehsalının artımındakı payı isə 30% təşkil edib".

