Bu həftə ərzində 8 114 nəfər koronavirusa yoluxub



Kliniki Tibbi Mərkəzin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, onlardan 53-ü dünyasını dəyişib.



Qeyd edək ki, Mərkəzin yaydığı son məlumatlara görə, Azərbaycanda koronavirusun yeni ştamı yoluxma sayında artım müşahidə edilir.

