AMEA-nın vitse-prezidenti vəzifəsini icraçısı təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMEA Rəyasət Heyəti qərarı verib.

Qərara əsaəsən, akademik Gövhər Baxşəliyeva AMEA-nın vitse-prezidenti vəzifəsini icra edən təyin edilib.

Humanitar Elmlər Bölməsinə rəhbərlik akademik İsa Həbibbəyliyə, İctimai Elmlər Bölməsinə rəhbərlik isə akademik Gövhər Baxşəliyevaya həvalə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.