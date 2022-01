Putin Ərdoğanın dəvətini qəbul etdi: Məmuniyyətlə gələrəm

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvətini qəbul edib.

Putin Türkiyəyə səfər edəcək. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremldən açıqlama verilib. Açıqlamada bildirilir:

“Putin Ərdoğanın dəvətini məmuniyyətlə qəbul etdi. Coronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyət və təqvimlər uyğun olan kimi bu dəvətin yerinə yetirilməsi məsələsində razılıq əldə olunub”.

Qeyd edək ki, Ərdoğan Ukrayna məsələsi ilə bağlı rusiyalı lider Vladimir Putinlə yanaşı, ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenskini də Türkiyəyə dəvət edib. Bundan əvvəl Ukrayna tərəfi də dəvətə müsbət yanaşdıqlarını açıqlamışdı.

