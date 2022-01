“ABŞ-ın Rusiyaya təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı verdiyi cavab müsbət deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov açıqlama verib. O bildirib ki, NATO və ABŞ-ın verdiyi cavabın ardından hansı addımların atılacağına prezident Vladimir Putin qərar verəcək.

Qeyd edək ki, Rusiya Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməməsi üçün təminat istəmişdi.

