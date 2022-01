Pakistanda şiddətli toqquşma: Çox sayda hərbçi həlak oldu

Pakistanın Bəlucistan əyalətində terrorçularla toqquşma zamanı 10 hərbçi həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, çox sayda terrorçu bölgədəki nəzarət-buraxılış məntəqəsinə hücum ediblər. Toqquşma zamanı terrorçular 1 itki verib. Bir neçə terrorçu sağ ələ keçirilib. Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.

Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir ki, ordu nəyin bahasına olursa-olsun terrorçuları məhv etməkdə qərarlıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.