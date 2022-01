U-21 gənclər arasında cüdo üzrə Bakı birinciliyinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün oğlanlar arasında -60 kq. (34 nəfər), -66 kq. (36 nəfər), -73 kq. (23 nəfər), -100 kq. (5 nəfər), qızlar arasında isə -44 kq. (1 nəfər) çəki dərəcələrində qaliblər müəyyən ediləcək.

Yarış Azərbaycan Cüdo Federasiyası ilə Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib.

Əsas məqsəd 25 - 27 fevralda keçiriləcək Azərbaycan birinciliyinə namizədlərin seçimi, gənclər arasında idman vasitəsi ilə sağlam həyat tərzinin formlaşdırılması, həmçinin cüdonun kütləvi təbliğinə və təşviqinə nail olmaqdır.

