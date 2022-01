Bakıda 3 000 manat dəyərində iki xalça oğurlanıb.

Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu barədə Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 1-ci Polis Şöbəsinə Şüvəlan qəsəbəsindəki evlərin birindən yanvarın 19-dan 26-dək olan müddətdə xalçaların oğurlanması barədə məlumat daxil olub.

Polis əməkdaşları tərəfindən şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri E.Nəcəfov və K.Aşurbəyov saxlanılıb, digər bir nəfərin isə şəxsiyyəti müəyyən edilib.

