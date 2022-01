30 milyondan çox izlənilən görüntü: Qısa müddət ərzində... - VİDEO

Türkiyədə böyük kütlə tərəfindən izlənilən “Kim milyonçu olmaq istəyir” yarışmasında səslənilən 100.000 lirə dəyərindəki suala dair görüntülər izlənmə sayına görə “Tvitter” tarixinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial mediada 30 milyondan çox izlənilib.

Qeyd edək ki, sual Avropanın “qaranlıq dövrlərinə” aiddir. Sual belədir:

“1980-cı illərdə hansı ölkədə yetim, nigahdan kənar dünyaya gələn, valideynləri içki aludəçisi olan, ayrılmış və ya kasıb olan uşaqlar hərrac yoluyla satılaraq, təsərrüfatlarda məcburi əməyə cəlb olunub?”

Qeyd edək ki, cavab İsveçrədir. Yarış iştirakçısı sualı bilmədiyi üçün yarışdan çəkilib.

