Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasında Nümayəndiliyinin rəhbəri, səfir Peter Mixalko Medianın İnkişafı Agentliyində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Agentliyin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov ölkədə media islahatlarının gedişi və “Media haqqında qanun” barəsində məlumat verib.

Görüşdə maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

