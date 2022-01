2021-ci ildə Azərbaycanda ən çox ixrac əməliyyatları noyabrda aparılıb.

Dövlət Gömrük Komitəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, keçən il ixrac əməliyyatlarının ən yüksək göstəricisi noyabr, ən aşağı göstəricisi isə mayda qeydə alınıb. Belə ki, noyabrda ixrac əməliyyatları 2 milyard 951,6 milyon ABŞ dolları, mayda isə 1 milyard 62,9 milyon dollar təşkil edib.

Qeyd edək ki, keçən il ölkədə ixracın dəyəri 22 milyard 206,6 milyon dollar olub.

