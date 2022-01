Uşağın dediklərinə inanmadı: Evə gizli kamera qoydu - Həyatının ŞOKUNU YAŞADI / FOTOLAR

Türkiyədə yerli spiker evindəki paltarlarının yerlərinin tez-tez dəyişməsindən şübhələnərək evə gizli kamera yerləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker kamera görüntülərini izləyəndə heyrətə gəlib. Məlum olub ki, spiker evdə olmayanda onun həyat yoldaşı qadın paltarlarını geyinərək, uşaqlarıyla oyun oynayırmış. Bundan əvvəl 5 yaşlı uşaqlar evə başqa qadının gəldiyini desələr də, ana inanmayıb. Məlum olub ki, tərəflər boşanma ərəfəsində olduğu üçün kişi ayrı yaşayırmış.

Lakin o qadın kimi bəzənərək evə gəlib, uşaqlara oynayıb. Qadının iddiasına görə, ailə başçısı Hollandiyada yaşayandan sonra onun tərzində dəyişiklik müşahidə edilib.

Ailənin kimliyi açıqlanmır.

