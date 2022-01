BMT Təhlükəsizlik Şurası yanvarın 31-də Ukrayna ətrafında vəziyyətlə bağlı iclas keçirəcək.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Təhlükəsizlik Şurasının sədri, Norveçin Ümumdünya Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Mona Juul jurnalistlərə təsdiqləyib.

"Görüş ABŞ-ın tələbi ilə keçiriləcək", - o deyib.

