Azərbaycan Ordusunun zabiti vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Belə ki, Azərbaycan Ordusunda xidmət edən mayor Araz İbrahimov koronavirus infeksiyası səbəbindən dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!





