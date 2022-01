Türkiyədə son 24 saat ərzində 93 min 586 nəfər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son sutkada 210 nəfər virusun qurbanı olub.

Qeyd edilib ki, Türkiyədə gündəlik COVID-19-a yoluxanların sayı epidemiya başlayandan bəri ilk dəfə olaraq 90 mini keçib.



