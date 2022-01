2019-cu ildə “Miss ABŞ” müsabiqəsinin qalibi olan Çesli Krist Nyu-Yorkun mərkəzində özünü binadan ataraq intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadının meyiti evinin yanında küçədə aşkarlanıb.

Məlumata görə, Çesli Krist intihar məktubunda bütün əmlakının anasına təhvil verilməsini istədiyini qeyd edib.

Faktlar bağlı araşdırma aparılır.

