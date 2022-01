“Qarabağ” futbolçusu Qaspar Panaderonu Kiprin AEK klubuna icarəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, razılığa əsasən, ispaniyalı yarımmüdafiəçi mövsümün sonuna qədər Larnaka klubunda çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, "Qarabağ"a ötən yay transfer olunmuş 24 yaşlı yarımmüdafiəçi bu mövsüm cəmi 4 oyunda meydana çıxıb. O, sonuncu dəfə 2021-ci il oktyabrın 3-də "Qəbələ"yə qarşı forma geyinib.

