Dünyanın ən məşhur serialında Azərbaycana qarşı AÇIQ TƏHDİD: Görün nə etdilər... - VİDEO

Məşhur “The cleaning lady” serialında Azərbaycana qarşı təxribat törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın FOX telekanalı tərəfindən yayımlanan serialın ilk 10 bölümü 3 yanvar 2022-ci ildə yayımlanıb. Mövzusu mafia və bir qadının bu mafiaya açdığı savaşla bağlıdır.

Həmin serialın 3-cü bölümündə Azərbaycana qarşı açıq təhdid ifadə edən fikirlərin səslənib. Belə ki, səhnələrdən birində açıq şəkildə Azərbaycana qarşı təhdid xarakterli mesajlar verilib.



Kadrlarda erməni lobbisinin ABŞ-dakı əsas təmsilçilərindən biri çıxış edərək oğluna səslənir. O, vətənin yəni Ermənistanın parçalandığını boğlunu Qarabağı Azərbaycandan almaq üçün erməni ordusuna göndərdiyini deyir. Maraqlı məqam ondadır ki, bu, FOX telekanalının Azərbaycanda qarşı ilk qərəzli münasibəti deyil.

Serialdan həmin kadrları təqdim edirik:

