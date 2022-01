Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə xarici işlər naziri Mevlüt Çavuşoğlunun telefon danışığı baş tutub.



Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, telefon danışığı zamanı nazirlər ikirərəfli əməkdaşlıq münasibətləri üzrə müzakirələr aparıblar.



Tərəflər, eyni zamanda regiondakı cari vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

