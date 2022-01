Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Kilian Mbappe cari ilin yay ayından karyerasını İspaniyada davam etdirəcək.

Metbuat.az "Bild" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Real Madrid" məşhur futbolçu ilə razılıq əldə edib.

Kilian yeni klubunda ilə 50 milyon avro qazanacaq.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappenin PSJ ilə müqaviləsi yayda başa çatacaq.



