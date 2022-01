Şamaxı şəhər stadionunda quraşdırılmış süni ot örtüyü FİFA tərəfindən “Quality Pro” sertifikatına layiq görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, FIFA tərəfindən verilmiş bu keyfiyyət nişanı stadionunda beynəlxalq oyunların keçirilməsinə imkan verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.