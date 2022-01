Ötən ilin dekabrında hava nəqliyyatı ilə 6207 ton yük ixrac edilib.

Dövlət Gömrük Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həmin müddətdə bu nəqliyyat növü ilə idxal olunan yüklərin həcmi isə 999 ton olub.

