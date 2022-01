Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili koronavirusun “omikron” ştamına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hökumət başçısının Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilib ki, İ.Qaribaşvili özünü yaxşı hiss edir və işini distant qaydada davam etdirir.

Qeyd edək ki, İ.Qaribaşvili ötən ilin aprelində COVID-19-a yoluxub. O, virus əleyhinə tam peyvənd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.