Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 27-də həbs edilən iş adamı Hafiz Məmmədov bu gün ev dustaqlığına buraxılıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən Hafiz Məmmədovun azadlıqda çəkilmiş yeni fotolarını təqdim edir.

Qeyd edək ki, Tanınmış iş adamı, “Bakı” futbol klubunun sabiq prezidenti Hafiz Məmmədovun vəsatəti təmin edilib və o, ev dustaqlığına buraxılıb.

