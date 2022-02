“İran ilə nüvə danışıqlarının son detalları müzakirə olunur. İran bir neçə həftə ərzində müqaviləyə qayıtmasa, sazişə dönmək mümkün olmayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Dövlət Departamentindən belə açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir:

“Bu təhdid və ya boş yerə verilən vaxt deyil. İranın nüvə fəaliyyətlərindəki intensiv işlərinə nəzər salanda, müqavilə imzalamaq üçün sadəcə bir neçə həftəmiz qalıb. İran müqaviləyə qayıtmaq istəyib-istəmədiyinə qərar verməlidir.”.

