Ərdoğandan hamını duyğulandıran təlimat: "Nəfəs alırsa gedin gətirin" - FOTOLAR

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Hollandiyada səhhəti ağırlaşdığına görə, tibbi cihazdan ayrılmasına qərar verilən türk gəncin İstanbula gətirilməsi barədə təlimat verib.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, hollandiyalı həkimlər tibbi cihaza qoşulu vəziyyətdə yaşayan türk gəncin səhhəti ağırlaşdığına görə, onun öləcəyini proqnozlaşdırıb. Bu səbəb görə, onun tibbi cihazdan ayrılmasına qərar verilib. Məsələdən xəbər tutan Ərdoğan, gəncin Türkiyəyə gətirilməsi barədə təlimat verib. “Nəfəs alırsa gedin gətirin” - deyə Ərdoğan bildirib.

Türk gənc Türkiyənin xüsusi təyyarəsi və Səhiyyə Nazirliyi vasitəsilə İstanbula gətirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.