Braziliyada 18 yaşlı qız toy gecəsi 29 yaşlı həyat yoldaşı ilə yaxınlıq edərkən həyatını itirib.

Metbuat.az “Daily mail”ə xəbər verir ki, hadisə Minas Gerais vilayətində baş verib. Tərəflər toydan sonra evlərinə gedib. Ailə başçısının sözlərinə görə, qızın səhhəti yaxınlıq zamanı pisləşib. Onun nəfəsi kəsilməyə başlayıb. 29 yaşlı həyat yoldaşı evə təcili yardım çağırıb. Lakin qız həyatını itirib. Araşdırmalar zamanı qızın bədənində təcavüz izlərinə rast gəlinməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.