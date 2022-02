Cənazə reklamı hamını ŞOKA SALDI: Açıq geyimdə olan qızlar... - FOTOLAR

Rusiyada dəfn işlərini həyata keçirən şirkətin reklamı böyük etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, reklamda “Ölən şəxs barədə sənədlərin hazırlanmasından, ölünün dəfn edilməsinə qədər cənazə işlərini həyata keçirən ən yaxşı işçilərə sahibik” ifadələri səslənib. Etirazlara səbəb isə reklamda açıq-saçıq geyimdə olan qızların rol alması olub. Reklamda alt paltarda olan qızın tabut üzərində uzanması diqqət çəkib. Bu görüntülərin yayılmasından sonra şirkət rəhbərliyinə qarşı etirazlar başlayıb.

Sosial media istifadəçiləri reklamın etik olmadığını ifadə ediblər.

