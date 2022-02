Azərbaycanda dayə uşağa işgəncə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə uşağın anası görüntüləri yayıb. Evə yerləşdirilmiş təhlükəsizlik kamerasından görülür ki, dayə uşağa şpris ilə işgəncə verir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.