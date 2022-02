Azərbaycanda bir qrup gəncə Prezident mükafatı verilib

Prezident İlham Əliyev "2022-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, elm və təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən aşağıdakı şəxslərə 2022-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib:

Axundova Lalə Əhməd qızı

Bayramova Emiliya Polad qızı

Əliyev Azər Ruslan oğlu

Gülaliyeva Səyyarə Müşfiq qızı

Hidayətov Coşqun Hikmət oğlu

Hüseynov Orxan İsa oğlu

Xəlilli Əliqənbər Yadigar oğlu

Qasımov Əziz Kamal oğlu

Quliyev Azər Alik oğlu

Muradov Suad Rəşad oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.