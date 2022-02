"Yaxın vaxtlarda Bakıda daha bir ASAN xidmət Mərkəzi açılacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev deyib.

Onun sözlərinə görə, yeni xidmət mərkəzi Nərimanov rayonu ərazisində olacaq:

Ü. Mehdiyev qeyd edib ki, qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar həmin mərkəzin xidmətindən yararlana biləcəklər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.