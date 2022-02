Şahmat lövhəsindən narkotik vasitə çıxdı - FOTOLAR

Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və təhqiqat şöbəsinə Rusiya Federasiyasından Azərbaycan Respublikası ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə nəqliyyat vasitələrində narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin göndərilməsi barədə məlumat daxil olub.

Komitədən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, “Samur” gömrük postu vasitəsilə ölkəyə gələn Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Namazov Zaur Vaqif oğlunun idarə etdiyi və Rusiya Federasiyasından Azərbaycan Respublikasına “dərman vasitələri” yükünün daşındığı 99-SS-807/99-ZH-807 dövlət nömrə nişanlı, “Scania” markalı yük-nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı keçirilib.

Yoxlama zamanı avtomobilin kabinəsində sürücü üçün nəzərdə tutulan yataq yerinin üzərində bir ədəd şahmat lövhəsinin içərisindəki boşluqda malların aşkar edilməsini çətinləşdirən üsullardan istifadə etməklə gömrük nəzarətindən gizlədilən, tərkibində psixotrop maddə “metilendioksimetamfetamin”-nin (MDMA) olduğu ümumi sayı 2934 ədəd həblər və 39 ədəd həb qırıqları, xalis çəkisi 97,280 qram təşkil edən psixotrop maddə “amfetamin”, xalis çəkisi 254,790 qram təşkil edən psixotrop maddə “mefedron” və xalis çəkisi 198,940 qram təşkil edən narkotik vasitə “kokain” aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

