Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk oyununda "Qarabağ" "Keşlə"ni qəbul edib.

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionundakı qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Meydan sahiblərinin qolunu 56-cı dəqiqədə İbrahima Vadji vurub.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab qarşılaşması fevralın 12-də olacaq.

