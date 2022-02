"Bilmirəm, nəyə görə bu xəstəliyə tutuldum" - Ağır xəstəliyə tutulan Tağı Əhmədov

“1,5 ildən artıqdır ki, ayaqlarım tutulub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qaynarinfo"ya açıqlamasında "Bakı metropoliteni"nin sabiq rəisi Tağı Əhmədov deyib.

Keçmiş rəis səhhətinin çox pis olduğunu bildirib:

“İlyarımdır yeriyə bilmirəm. Bilmirəm, nəyə görə bu xəstəliyə tutuldum. Xəstəliyimin konkret diaqnozu “Miyelit”dir (onurğa-beyin iltihabı)”.

Tağı Əhmədov vurğulayıb ki, xaricdən Bakıya yenicə qayıdıb:

“Bir ildir Türkiyədə müalicə olunurdum. Almaniyaya da getdim. Xeyri yoxdur. Həkim olsaydı, məni sağaldardı. Həkim yoxdur. Olsaydı, konkret müalicəmi deyərdi”.

