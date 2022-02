Azərbaycan millisində kütləvi yoluxma - Toplanış ləğv olundu

18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası fevralın 3-dən 14-dək Belarusun paytaxtı Minskdə təşkil ediləcək beynəlxalq turnirdə iştirak etməli, bununla əlaqədar bu gündən etibarən fevralın 3-dək Bakıda hazırlıq keçməli idi.

Metbuat.az xəbər verir ki, prosedura uyğun olaraq komandanın toplanışdan əvvəl təşkil olunan COVID-19 testində 6 futbolçu, 1 nəfər məşqçi və inzibati heyət üzvündə koronavirus aşkarlanıb.

Bununla əlaqədar millinin toplanışı və səfəri ləğv olunub.

Futbolçular:



Adəm Topalov

Həmzəli Mikayılov

Eşqin Əhmədov

Hacıəli Şirəliyev

Murad Məmmədov

Sənan Ağalarov

Məşqçi:

Aslan Kərimov

İnzibatçı:

Ehtiram Abbasov

