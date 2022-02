Müğənni Əlikram Bayramov yeni dünyaya gələn əkiz nəvələrinə qonaqlıq edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin nəvəsi Əlikram və Saraxatunun anadan olmasından 40 gün keçib.

İfaçının şəhər restoranlarından birində baş tutan məclisinə sənət dostları qatılıblar.

Qeyd edək ki, Əlikramın bir oğlu və 4 nəvəsi var.

