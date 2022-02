Xəbər verdiyimiz kimi, Kəlbəcər rayonunun Alagöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən baş leytenant Fuad Bağırov şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə şəhidin son videogörüntüləri yayılıb.

Belə ki, o, videonu oğlu üçün çəkərək, onun üçün darıxmamasını, bir müddət sonra onun yanına gələcəyini deyib:

“Yeməyini ye, ağlama, ananı da incitmə. Ata gələcək, inşallah”.

