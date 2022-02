"​Unibank"dan Gənclər Günü münasibətilə bank kartlarını pulsuz alın!

"Unibank" 2 fevral- Gənclər günü münasibəti ilə debet kartları hər kəs üçün pulsuz edib.

Fevralın 2-dən 4-dək davam edən kampaniya çərçivəsində "Unibank" filiallarına müraciət edən hər kəs, pulsuz debet kart əldə edə biləcək. Sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə sizə yaxın Unibank filialına müraciət etməyiniz kifayətdir.



"Unibank" kart sahibləri bu həftə həm də çox sərfəli alış-veriş edənlər siyahısında olacaqlar. Həftənin sonunadək (6 fevral daxil) istənilən Unibank kartı ilə "Trendyol" saytında edilən hər bir ödəniş məbləğinin 5% -i keşbek formasında kart sahibinə geri qayıdacaq.

İndi Unibank kartına sahib olmağın aşağıdakı üstünlükləri var:

-Bank filialında yerindəcə, dərhal və pulsuz kart almaq;

- 24/7 ATM-lər və ödəniş terminalları ilə mədaxil imkanı;

- Unibank ATM-lərində öz vəsaitini 0% komissiya ilə nağdlaşdırma;

- Kredit xəttində 40 günədək güzəşt müddəti;

- Apple Pay və NFC ilə təmassız ödəniş imkanı;

- Kartdakı vəsait qalığına illik 5%-dək bonus;

- Dünyanın bütün YDM və restoranlarında tam 5% keşbək

"Unibank" hazırda yüzminlərlə ödəniş kartı ilə müştərilərinin xidmətindədir. Kart sahibləri asanlıqla və çox rahat, təhlükəsiz şəkildə öz kartları ilə alış-veriş edə bilirlər. Bank hazırda paytaxt və bölgələri əhatə edən geniş filial şəbəkəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. “Unibank”ın filialları həftənin 5 günü nahar fasiləsi olmadan fəaliyyət göstərir.

Bankın məhsul və xidmətləri ilə bağlı ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından ( www.unibank.az ) və yaxud facebook, twitter və instagram səhifələrindən ( www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank , https://www.instagram.com/unibank.az/ ) əldə etmək olar.

Unibank-Sənin Bankın!

