Gələcəklə bağlı SENSASİON AÇIQLAMA: Koronavirus əbədidir - Yeni viruslar yaranacaq, insanlar şəhərləri tərk edib...

“Microsoft” şirkətinin yaradıcısı Bill Qeyts yenə sensasion açıqlama verərək vahimə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qeyts deyir ki, koronavirus həyatımızın bir parçası olaraq əbədi bizimlə olacaq. Bununla yanaşı dünyada ara-sıra müxtəlif virus tipli xəstəliklərin yayılması da mümkündür. Ona görə bütün ölkələrdə vaksinlər əlçatan olmalıdır.

Qeyts daha bir açıqlamanı onlayn formatın inkişafı ilə bağlı edib. Onun sözlərinə görə, tezliklə ali təhsil, kurslar, hətta həkim müayinələri də onlayn formata keçəcək.

Pandemiyadan sonra insanların distant təhsil və iş anlayışlarına hakim olduğunu vurğulayan Bill, deyib ki, distant təhsil və işə keçdikdən sonra insanlar artıq iş yerlərinə yaxın ərazilərdə ev axtarmayacaq. Nəticədə iri şəhərlər, biznes küçələri boşaldıqca şəhərdən kənarda, daha sakit ərazilərdə yerləşib, işləmək mümkün olacaqdır. Bu da iri ofislərin, holdinqlərin yükünü azaldacaq. Onlar öz aralarında birləşib, bir ofis icarələyəcək və hətta növbə ilə eyni yerdən istifadə edəcəklər.

